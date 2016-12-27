Министр транспорта РФ допустил возобновление полетов в Египет в январе

Глава Минтранспорта России Максим Соколов, заявил, что в январе 2017 года возможно открытие авиасообщения с Египтом, передает ТАСС.

«Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром», — сообщил Соколов.

Он пояснил, что окончательное решение будет принято главой государства с учетом заключения экспертов.

«Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме», — подчеркнул министр транспорта.

Соколов отметил, что получил от египетской стороны согласие по проекту, предложенному Россией относительно безопасности в аэропортах.

«Мы ноту пока формально не получили от министерства иностранных дел Египта, но подтверждение в рабочем порядке о том, что они принципиально согласны с предварительно представленным им текстом с нашей стороны, у нас имеются», — сказал он.

Генеральный директор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев рассказал, что первые рейсы из России могут направиться в Каир, а для полного возобновления перевозок туристическим компаниям понадобится около двух недель, передает «Интерфакс».

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что после открытия воздушного сообщения Египет станет самым бюджетным турнаправлением для граждан РФ.

Также стало известно, что 27 декабря группа российских экспертов прибудет в Каир для проверки безопасности аэропорта. Ожидается, что до конца текущего года специалисты вынесут свое заключение.