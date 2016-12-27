Росавиация попросила эксплуатантов проверить самолеты SSJ-100

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) попросило всех эксплуатантов самолетов Sukhoi Superjet 100 провести их проверку, говорится в сообщении мексиканской Interjet.

Отмечается, что это предупреждающая мера в целях обеспечения безопасности.

Требование Росавиации вызвано обнаружением авиакомпанией «ИрАэро» дефекта стабилизаторов самолетов.

Позднее сообщалось о приостановке Росавиацией эксплуатации нескольких самолетов SSJ-100, в том числе «Аэрофлота».

«Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект. <…> С точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам», — заверил собеседник агентства.

В свою очередь, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил , что обнаруженная проблема в ближайшее время будет решена, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Напонмим, что Interjet является первым зарубежным эксплуатантом Sukhoi Superjet 100. В ее парке насчитывается 22 российских лайнера. 27 декабря стало известно, что мексиканская авиакомпания Interjet приостановила полеты российских лайнеров.