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27 декабря 2016, 00:10
Мемория

Мемория. Павел Третьяков

Илья Репин. Портрет Павла Михайловича Третьякова, основателя Галереи. 1901
Илья Репин. Портрет Павла Михайловича Третьякова, основателя Галереи. 1901
ГТГ

27 декабря 1832 года родился предприниматель Павел Третьяков, основатель Третьяковской галереи.

 

Личное дело

Павел Михайлович Третьяков (1832 – 1898) родился в Москве в купеческой семье. Отец, Михаил Захарович, был владельцем льнопрядильных фабрик и крупным торговцем текстилем. Павел был старшим ребенком в семье, у него был младший брат Сергей и сестры Елизавета и Софья. В семье дети получили серьезное домашнее образование, сочетая это с работой. Еще подростком Павел сделался помощником отца, вместе с братом Сергеем исполнял обязанности «мальчика при лавке». После смерти Михаила Захаровича семейную торговлю возглавила мать Александра Даниловна. Когда же сыновья возмужали, она передала управление им. Братья Третьяковы взяли себе в компаньоны мужа сестры, и в 1860 году появился «Магазин полотняных, бумажных, шерстяных товаров, русских и заграничных Торгового дома П. и С. братьев Третьяковых и В. Коншина в Москве, на Ильинке, против Биржи, дом Иосифского монастыря».

Павел Третьяков с юных лет интересовался живописью, и этот интерес с годами только возрастал. В 1856 году он приобрел первые картины своей коллекции: «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. В последующие годы продолжал приобретение картин. В 1860 году, впервые отправившись за границу по делам своего Торгового дома и для самообразования, Павел Третьяков составил завещание, где, в частности, говорилось: «Капитал же сто пятьдесят тысяч р. серебром я завещаю на устройство в Москве художественного музеума или общественной картинной галереи…».

Вернувшись на родину, Третьяков продолжил собирание картин. Он решил «собрать русскую школу, как она есть, в последовательном своем ходе». «Я беру… только то, что нахожу нужным для полной картины нашей живописи», – писал он Льву Толстому. Со многими художниками собиратель познакомился лично, некоторые стали его друзьями. Он не пропускал ни одной выставки, и часто ко времени открытия выставок некоторые картины уже были проданы Третьякову, который успел увидеть и приобрести их, побывав в мастерских художников.

Дом Третьяковых стал местом встреч не только художников, но и других людей искусства. Там бывали Иван Тургенев, Николай Рубинштейн, Петр Чайковский, Илья Репин, Василий Суриков, Василий Поленов, Виктор Васнецов, Василий Перов, Иван Крамской.

В 1860-х Павел Третьяков задумал создать серию портретов выдающихся современников: «писателей, композиторов и вообще деятелей по художественной и ученой части», как он написал. Для осуществления этого замысла им были привлечены лучшие портретисты: Крамской, Репин, Перов. В результате в его собрании появились портреты Мусоргского, Чайковского, Островского, Толстого (писателя пришлось четыре года уговаривать позировать), Некрасова, Шишкина, Даля, Тургенева. В 1872 году в мюнхенской мастерской художника Василия Верещагина Павел  Третьяков увидел картины его Туркестанской серии. Он приобрел эти картины, позднее добавив к ним 78 этюдов Верещагина, исполненных в Индии, и ряд картин его Балканской серии, изображавших события русско-турецкой войны.

Поначалу все картины размещались в комнатах жилого дома в Лаврушинском переулке, купленного семьей Третьяковых в начале 1850-х годов. Но уже к концу 1860-х годов их стало так много, что разместить их все в комнатах не было никакой возможности. В 1872 году началось строительство, а весной 1874 года произошло переселение картин в двухэтажное, состоящее из двух больших залов первое помещение Третьяковской галереи. Оно было воздвигнуто по проекту мужа сестры Третьякова архитектора А. С. Каминского в саду усадьбы Третьяковых. Здание было соединено с их жилым домом, но имело отдельный вход для посетителей. «Московская городская галерея Павла и Сергея Третьяковых» насчитывала 1276 картин, 471 рисунок и 10 скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров – их собирал Сергей Третьяков.

Однако быстрый рост собрания скоро привел к тому, что уже к концу 1880-х годов количество залов галереи возросло до 14. Двухэтажное здание галереи с трех сторон окружило жилой дом со стороны сада вплоть до Малого Толмачевского переулка. С постройкой специального здания галереи собранию Третьякова был придан статус настоящего музея, частного по принадлежности, общественного по характеру - музея бесплатного и открытого на протяжении почти всех дней недели для любого посетителя без различия рода и звания. В 1892 году Третьяков подарил свой музей городу Москве.

По решению Московской городской думы, юридически теперь владевшей галереей, Павел Третьяков был назначен ее пожизненным попечителем. Как и прежде, он пользовался почти единоличным правом отбора произведений, осуществляя покупки как на капитал, выделяемый думой, так и на свои собственные средства. Продолжал Третьяков заботиться и о расширении помещений, пристроив в 1890-е годы к существующим четырнадцати еще восемь залов. После передачи Галереи городу ее собрание пополнилось многими замечательными работами. Среди них картина Алексея Саврасова «Проселок», тридцать произведений Николая Ге, пейзажи И. И. Левитана, картины Константина Сомова. В течение 1893 – 1897 годов в коллекцию поступило более 200 работ. Последним крупным приобретением Павла Михайловича были «Богатыри» Виктора Васнецова. В 1893 году Павел Третьяков был выбран в действительные члены Академии художеств.

Умер Павел Третьяков в Москве 16 декабря 1898 года.

 

Чем знаменит

 
И. Крамской. Портрет П. М. Третьякова. 1876
ГТГ

Имя Павла Третьякова навсегда осталось в названии основанной им художественной галереи. После смерти основателя делами галереи стал заниматься Совет попечителей, избираемый думой. Кроме председателя – городского головы князя Владимира Голицына – в него вошли Валентин Серов от российских художников, Илья Остроухов и Иван Цветков от московских коллекционеров. От семьи Третьяковых в Совет вошла вторая дочь Павла Третьякова Александра Боткина.

В 1899 году наследники Павла Михайловича передали Совету завещанные Галерее шестьдесят две иконы, ставшие основой будущего отдела древнерусской живописи. В том же году решили присоединить к галерее жилой дом Третьяковых (семьи его дочерей к тому времени жили отдельно). В перестроенном доме устроили библиотеку, помещение для продажи каталогов и фотографий с картин Галереи, гардероб, контору и прочие службы.

В мае 1900 года на заседании Совета попечителей была высказана мысль о том, чтобы фасад галереи был построен в «русском стиле». Эта работа была поручена Виктору Васнецову. Возведение нового фасада началось в 1902 и было закончено в 1904 году. Новый фасад теперь стал всемирно известным обликом галереи.

 

О чем надо знать

Для начинающего автора покупка его работы Третьяковым становилась знаком общественного признания. Так, с ученической выставки Третьяков приобрел картину «Осенний день. Сокольники» никому еще не известного, восемнадцатилетнего художника Исаака Левитана. Но и уже знаменитые художники воспринимали попадание своей картины в коллекцию Третьякова за честь. «Признаюсь Вам откровенно, – писал в 1877 году Илья Репин, – что если уж его продавать, то только в Ваши руки, в Вашу галерею не жалко, ибо говорю без лести, я считаю за большую для себя честь видеть там свои вещи».

 

Прямая речь

«Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь…»

Павел Третьяков

 

«…Третьяков не был «типичным коллекционером», он не был сибаритом, окружавшим себя приятными глазу вещами, а это был в полном смысле слова какой-то подвижник, добровольно возложивший на себя очень тяжелую обязанность и несший ее далеко не с приятным чувством удовлетворенных прихотей. Третьяков поставил себе собирание русской живописи строгой задачей жизни, и не «милыми сердцу» картинами убирал стены своего особняка, не «наслаждался» он, а собирал он историю «русской живописи», стараясь дать своими покупками возможность и самого создания этой истории».

А. Н. Бенуа

 

7 фактов о Павле Третьякове

  • Третьяковы – старинный купеческий род, происходящий из Малоярославца. В Москве поселился прадед Павла Михайловича, Елисей Мартынович Третьяков в 1774 году.
  • Павел Третьяков был женат на Вере Николаевне Мамонтовой, двоюродной сестре известного мецената Саввы Мамонтова.
  • Рассказывают, что, узнав об открытии Третьяковской галерее, Александр III с досадой заметил: «Московский купец опередил государя». В Петербурге «Русский Музей Императора Александра III» был открыт лишь в 1895 году.
  • Илья Репин столь часто пытался исправить свои уже выставленные в галерее картины, что Павел Третьяков велел швейцарам не пускать его в здание, если они заметят, что он принес с собой кисти и краски.
  • Собранные братом Павла Третьякова Сергеем работы западноевропейских художников середины и второй половины XIX века сейчас находятся в собраниях Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственного Эрмитажа.
  • Последними словами Павла Третьякова были: «Берегите галерею и будьте здоровы».
  • Похоронен Павел Третьяков был на Даниловском кладбище рядом с родителями и умершим в 1892 году братом Сергеем. В 1948 году братья Третьяковы были перезахоронены на Новодевичьем кладбище.

 

Материалы о Павле Третьякове

Статья о Павле Третьякове в русской Википедии

Статья о семье Третьяковых в энциклопедии «Кругосвет»

Павел Третьяков в проекте «Хронос»

История семьи Третьяковых

Татьяна Юденкова. «П. М. Третьяков и его портретная галерея»

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