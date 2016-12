Трамп отверг возможность победы Обамы в случае участия в выборах

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что не позволил бы действующему президенту США Бараку Обаме одержать над собой верх на выборах.

«Президент Обама сказал, что, по его мнению, он мог бы победить меня. Он может говорить что угодно, но я заявляю: никогда!» — написал Трамп.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc.