СМИ раскрыли обстоятельства падения Ту-154

Самолет Ту-154, потерпевший катастрофу 25 декабря в Черном море, упал на воду на скорости более 500 км/ч при попытке совершить маневр вправо, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, лайнер летел с сильно задранным носом. «Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник агентства рассказал, что «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки, и его болтало из стороны в сторону».

Оба собеседника высказали предположение, что причиной крушения могло стать сочетание ошибочных действий экипажа и неполадок в одном из двигателей.

Ранее источники СМИ утверждали, что приоритетной версией причины крушения Ту-154 в Черном море является попадание посторонних предметов в двигатель.