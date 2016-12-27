СКР подтвердил получение видеозаписи крушения Ту-154

В Следственном комитете России (СКР) заявили об установлении личностей очевидцев авиакатастрофы, передает RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море», — говорится в сообщении СКР.

Также сообщается, что изъяты видеозаписи посадки самолета в аэропорту Адлера.

В районе крушения самолета Минобороны РФ в Черном море обнаружены еще два бортовых самописца. В настоящее время они извлекаются на поверхность. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте авиакатастрофы.

«Проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна. Предварительно, один из бортовых самописцев уже извлечен и находится на судне», — рассказал собеседник агентства.

Он также заверил, что в ходе обследования техническими средствами выяснилось, что состояние черных ящиков приемлемое и они подлежат расшифровке.

«Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого время морская вода им не страшна», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что контейнер с основным бортовым самописцем Ту-154 доставлен в ЦНИИ Минобороны в Люберцах. Специалисты пришли к выводу, что он находится в удовлетворительном состоянии. После технической очистки в дистиллированной воде эксперты приступят к расшифровке черного ящика.

Трагедия произошла рано утром 25 декабря. Самолет Ту-154 вылетел из Сочи в Сирию. На его борту находились 92 человека, включая членов ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащих, журналистов, и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.

Лайнер рухнул в Черное море практически сразу после взлета. Фрагменты Ту-154 обнаружены примерно в полутора километрах от берега Сочи.