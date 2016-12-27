Путин передал «Ростеху» акции «Уралвагонзавода»

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» акций нижнетагильского «Уралвагонзавода». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Этим же указом «Ростех» получил принадлежавшие государству акции Мурманского специального конструкторского бюро (0,0003% акций), Томского электротехнического завода (0,0005%), Омского завода транспортного машиностроения (1 акция), Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения в Нижнем Тагиле (0,0001%), Завода №9 в Екатеринбурге (0,0001%), Научно-исследовательского института двигателей в Москве (3,9033%), Уральского завода транспортного машиностроения в Екатеринбурге (0,8326%), Центрального научно-исследовательского института материалов в Санкт-Петербурге (15,9017%), Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» в Нижнем Новгороде (13,8735%) и Научно-производственного объединения «Электромашина» в Челябинске (12,0562%).

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Twitter отметил, что корпорация Сергея Чемезова поможет заводу преодолеть кризис.

"Ростех" поможет УВЗ в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый "бронетанковый холдинг" https://t.co/rhYlIQPGwv — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 декабря 2016 г.

«Уралвагонзавод» выпускает военную технику, а также строительные машины и вагоны.