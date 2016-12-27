Казахстанца осудили на три года за оскорбительные посты про Путина

Суд в Актобе приговорил 46-летнего предпринимателя и председателя мусульманского общественного объединения «Ихтияр» Саната Досова к трем годам колонии общего режима за разжигание социальной розни на своей странице в Facebook. Об этом сообщает портал Nur.kz.

В частности, он позволял себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, касающиеся лично президента и проводимого им политического курса.

Досов признал вину и раскаялся. Он попросил суд оказать снисхождение, так как имеет на иждивении шестерых детей, четверо из них — несовершеннолетние.

При этом Досов собирается обжаловать решение суда, так как его адвокат Евгений Жовтис считает, что в действиях Досова нет криминала.

Правозащитник также заявил, что не все записи, за которые осудили Досова, сделал на странице в соцсети именно он. Адвокат высказал предположение, что аккаунт Досова был взломан хакерами.