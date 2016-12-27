Volkswagen решил отозвать почти 4,5 тысячи машин в России

В России производится отзыв 4481 автомобиля марок Volkswagen Caddy, Golf и Jetta, все они были проданы в период с 2013 года по настоящее время, говорится в сообщении на сайте Росстандарта со ссылкой на заявление компании «Фольксваген Груп Рус».

В Росстандарте уточнили, что причиной отзыва машин стал риск «повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме», которое, в свою очередь, способно вызвать «негерметичность в системе и включение сигнальной лампы».

Владельцы всех автомобилей, которые подпадают под критерии отзыва, получат уведомление посредством информационных писем или телефонных звонков, после чего смогут сдать машины для проведения ремонтных работ в ближайший дилерский центр.

Дожидаться уведомления необязательно, уточнили в «Фольксваген Груп Рус»: владельцы автомобилей указанных марок, выпущенных в 2013-2016 годах, могут самостоятельно записаться на ремонт.

В сообщении компании говорится, что ремонтные работы будут включать в себя бесплатное обновление программного обеспечения блока управления коробки переключения скоростей.