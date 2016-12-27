СМИ назвали тройку мировых лидеров по экспорту оружия

В исследовании, подготовленном для Конгресса США независимыми экспертами, говорится, что в 2015 году Вашингтон продал оружия на 40 млрд долларов, сохранив за собой первое место по экспорту вооружений. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доклад, являющийся наиболее комплексной оценкой несекретных данных о продажах оружия.

Таким образом, США заключили почти половину всех контрактов на этом рынке, оставив далеко позади Францию, выручившую в 2015 году 15 млрд долларов.

Издание отмечает, что США и Франция увеличили экспорт вооружений на 4 и 9 млрд долларов соответственно по сравнению с 2014 годом.

Россия, третий по объемам продаж доминант на мировом рынке вооружений, слегка снизила оборот с 11,2 млрд долларов в 2014 году до 11,1 млрд долларов в 2015 году. The New York Times сообщает, что Латинская Америка, в частности, Венесуэла, стала центром продаж российского оружия.

Четвертое место занял Китай, увеличивший сумму контрактов с 3 млрд долларов в 2014 году до 6 млрд долларов в 2015 году.

В список по мере убывания также попали Швеция, Италия, Германия, Турция, Великобритания и Израиль.

Самым крупным покупателем оружия в 2015 года стал Катар, подписавший контракты более чем на 17 млрд долларов. За ним следует Египет, закупивший оружия на 12 млрд долларов, и Саудовская Аравия, заключившая контракты на 8 млрд долларов.

В докладе указано, что несмотря на сохранение общей напряженности и террористической угрозы, общий объем мировой торговли оружием снизился с 89 млрд долларов в 2014 году до 80 млрд долларов в 2015 году. Развивающиеся страны закупили вооружений в 2015 году на 65 млрд долларов, что на 14 млрд долларов ниже показателя 2014 года.

Напомним, в 2014 году президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия занимает второе место после США по объему поставок вооружения.