Свидетель рассказал о неестественном положении Ту-154 перед падением в море

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ стал свидетелем падения самолета Ту-154 в Черное море. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к следствию источники.

Он сообщил, что вылетевший из Адлера самолет вместо того, чтобы набирать высоту, стал быстро снижаться — Ту-154 летел на небольшой скорости с неестественно задранным носом. Собеседник издания сообщил, что очевидец сравнил лайнер с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Затем самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился, и тут же затонул.

Эксперты следствия предположили, что пилоты могли вывести Ту-154 на закритические углы атаки, из-за чего лайнер мог вместо набора высоты опуститься к морю.

Однако к подобному результату могла привести перегруженность лайнера. Известно, что пилот в разговоре с диспетчером назвал его «тяжелым». Кроме того, нельзя пока исключать нарушения центровки самолета его грузом, внезапное падения тяги двигателей, неправильную работу закрылков или стабилизатора.

Издание отмечает, что косвенно эти версии подтверждает сделанное 26 декабря сообщение ФСБ, в котором в числе возможных причин крушения названы ошибка пилота и техническая неисправность самолета.