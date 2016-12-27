Захарова сочла решение США о поставках оружия в Сирию угрозой для России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение США о поставках вооружения в Сирию несет прямую угрозу самолетам ВКС РФ, военному персоналу и посольству РФ в Сирии. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Вашингтон делает ставку на предоставление военной помощи антиправительственным формированиям (в Сирии), которые мало чем отличаются от кровавых головорезов. Теперь возможность поставок им оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, прописана в новом законе», — отметила Захарова.

Она уверена, что власти США понимают, что передаваемое вооружение окажется в руках джихадистов, а «возможно, даже рассчитывают на то, что так и произойдет, поскольку фактически опекают террористическую группировку "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)».

«Поэтому рассматриваем данный шаг как враждебный», — сообщила Захарова.

Напомним, 23 декабря действующий американский президент Барак Обама подписал закон о расходах на оборону США в 2017 году.