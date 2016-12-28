В Германии задержан предполагаемый сообщник берлинского террориста

В Берлине сегодня утром был задержан 40-летний мужчина родом из Туниса, которого подозревают в том, что он был сообщником террориста Аниса Амри, пишет Spiegel Online.

Амри также приехал в Германию из Туниса. 19 декабря он убил польского водителя фуры и на его грузовике врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. В результате погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения.

Сам террорист через несколько дней был убит в перестрелке с полицией в Милане.

По данным немецкой прокуратуры, мужчина, задержанный сегодня, мог быть причастен к нападению на ярмарку.