Топ-менеджер «Уралвагонзавода» назвал имя нового главы предприятия

Заместитель генерального директора нижнетагильского «Уралвагонзавода» (УВЗ) Алексей Жарич сообщил, что передача всех акций завода госкорпорации Ростех связана с решением о создании крупного бронетанкового холдинга. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

Издание со ссылкой на топ-менеджеров предприятия пишет, что вопрос о замене главы УВЗ Олега Сиенко в первом квартале 2017 года почти решен. В частности, рассматривается кандидатура заместителя главы Минпромторга Александра Потапова, который известен как «системный человек и антикризисный управленец».

Близкий к администрации источник «Коммерсанта» сообщил, что из совета директоров УВЗ уйдет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов.

В начале октября 2016 года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил президенту РФ Владимиру Путину передать УВЗ из Росимущества в Ростех.

Тогда Алексей Жарич назвал слухами информацию о предложении вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина сменить руководство предприятия и передать его Ростеху.

27 декабря Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 100% акций УВЗ.