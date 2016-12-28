Глава РУСАДА опровергла слова о заговоре в российской допинг-системе

Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович сообщила, что журналист The New York Times вырвал из контекста ее слова об «институциональном заговоре», существующем в России для покрытия допинга, сообщает «Р-Спорт».

«Конечно, слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего, в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями/CAS не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона. Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы», — отметила Анцелиович.

The New York Times накануне опубликовала материал, в котором Анцелиович, как утверждалось, подтверждает наличие в России «институционального заговора» по сокрытию допинга.

В РУСАДА это опровергли. Там отметили, что во время интервью Анцелиович отметила, что в декабрьском отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен отказался от выражения «государственная система допинга» и заменил его сочетанием «институциональный заговор».

«К сожалению, [журналист The New York Times] Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России», — отметили там.

Между тем вице-премьер российского правительства по вопросам спорта Виталий Мутко заявил о необходимости визировать интервью российских спортивных функционеров зарубежным СМИ.

«Я сам общался с подобными журналистами и прекрасно понимаю, что у людей определенные задачи, поэтому в таких беседах надо быть внимательнее, а интервью — визировать», — цитирует Мутко ТАСС.