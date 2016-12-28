Поиски обломков Ту-154 и тел погибших осложнила непогода

Сложные погодные условия затруднила работу спасателей по поиску фрагментов разбившегося в Черном море самолета Ту-154, а также тел погибших. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В Сочи 28 декабря резко изменилась погода. Пошел сильный дождь с градом, а также усилился ветер. Отмечается заметное волнение моря и туман», — передает с места события корреспондент агентства.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю 28 декабря распространило сообщение о возможном ухудшении погоды в ближайшее время.

«В Краснодарском крае 28 и 29 декабря сильный ветер, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 18 м/сек», — говорилось в сообщении.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет Минобороны России Ту-154 разбился в море недалеко от сочинского побережья. Он направлялся в Сирию. На борту находилось 92 человека, выживших не обнаружено.

Спасатели работают в море, примерно в полутора километрах от береговой линии.