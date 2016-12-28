По факту убийства медведя в Якутии возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Следствие началось после размещения в интернете видеоролика о расправе над бурым медведем в Якутии, сообщает пресс-служба ведомства.

Уже установлено, что фигуранты съемки являются работниками одного из предприятий, занимающегося изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы на территории Якутии. Ему принадлежат машины «Урал», использованные в травле хищника. Фигуранты дела работают вахтовым методом на территории Булунского района республики.

Местонахождение транспортных средств установлено, и машины уже осмотрены следователями. Расследование уголовного дела продолжается.

Местный портал «Якутск.ру» сообщил, что грузовики принадлежат ОАО «Якутскгеофизика», в самое ближайшее время личности участников преступления будут установлены. Комментарии руководства компании ресурсу получить не удалось.

Житель Воронежа Артур Пронин инициировал петицию с требованием наказать участников издевательств над медведем.

«Сегодня под колесами было животное. Завтра будет человек. Подобные люди должны сидеть в отдаленных местах от общества, по причине психического состояния… Кроме водителя, в местах удаленных от общества должна оказаться вся шайка. Инициатор, оператор, сообщник, воплотитель идеи», — заявил он.

На момент написания текста под петицией подписались 1613 человек из 5 тысяч необходимых.

Напомним, 27 декабря в интернете появилась видеозапись, на которой группа вахтовиков несколько раз переезжает медведя грузовиком, а потом добивает животное.