В Якутии нашли и допросили подозреваемых в расправе над медведем

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи нашли всех предполагаемых подозреваемых в жестоком обращении с медведем в Якутии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены все предполагаемые подозреваемые в жестоком обращении с медведем в одном из районов Республики Саха (Якутия)», — сказала она.

Также стало известно, что на допросе один из работников промышленных предприятий рассказал, что, будучи в командировке в Булунском районе в мае 2016 года, на зимнике вместе с коллегами переехал на автомобилях медведя.

27 декабря в интернете появился видеоролик, на котором группа вахтовых рабочих дважды переехала зверя грузовиками, а затем добила животное.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

СМИ сообщили, что в расправе над медведем участвовали рабочие с ОАО «Якутскгеофизика».

В интернет появилась петиция с требованием наказать «шайку живодеров».