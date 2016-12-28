РПЦ назвала «большим перегибом» уничтожение Библии по «закону Яровой»

В Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали решение мирового суда во Владивостоке уничтожить тираж Библии по «закону Яровой», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на главу юридической службы Московской патриархии Ксению Чернегу.

По словам Чернеги, уничтожение Писания за незаконную миссионерскую деятельность является «большим перегибом и вызывает обеспокоенность», а также говорит о необходимости внесения поправок в закон. Юрист также заметила, что РПЦ иначе трактует «антитеррористические» поправки.

В свою очередь, адвокат Михаил Фролов пояснил «Ведомостям», что суд вышел за рамки полномочий, постановив не только конфисковать, но и уничтожить Библию. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) прописана только конфискация, а затем изъятыми предметами распоряжается Российский фонд федерального имущества. «Эти книги изъяты, но не запрещены — в конце концов, их можно промаркировать и использовать по назначению», — заявил Фролов.

В минувший вторник во Владивостоке мировой суд постановил уничтожить 36 экземпляров Библии, потому что на книге не было маркировки религиозной организации, как того требует «антитеррористический пакет», разработанный депутатами Госдумы РФ Озеровым и Яровой. Виновной в нарушении была признана международная религиозная и благотворительная организация «Армия Спасения» (The Salvation Army). Как отметила Ксения Чернега, эта организация не была издателем книги, а значит не отвечала за ее маркировку.