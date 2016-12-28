В Калуге в конце 2017 года начнут производить контейнеры под жилые помещения

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и генеральный директор германской компании «ЭЛА Контейнер ГМБХ» Гюнтер Карл Альберс подписали меморандум о намерениях по совместной реализации проекта строительства производства мобильных помещений контейнерного типа. Предприятие планируется разместить в индустриальном парке «Ворсино», сообщила пресс-служба администрации региона.

Компания планирует производить блок-контейнеры площадью до 20 тысяч квадратных метров, предназначенные для размещения офисов, складов и мастерских. Кроме того, они пригодны для временного проживания, детских садов, образовательных и медицинских центров. Контейнеры можно эксплуатировать при любых климатических условиях.

«ЭЛА Контейнер ГМБХ» планирует вложить в проект около 6 млн евро. Ожидается, что он будет завершен к концу 2017 года. Планируемый объем производства — две тысячи контейнеров в год.

«В нашем регионе мы могли бы размещать такие блок-контейнеры в малонаселенных местах», — заявил Артамонов. Глава области предположил, что продукция нового предприятия вызовет интерес строительных компаний, а также у геологоразведчиков.