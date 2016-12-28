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28 декабря 2016, 16:01
алкоголь Иркутская область Следственный комитет

СКР предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении «Боярышником»

Косметическое средство "Боярышник".
Косметическое средство "Боярышник".

Представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что шестнадцати лицам предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Все они проходят фигурантами по уголовному делу о гибели людей в Иркутске в связи с употреблением спиртосодержащего средства для принятия ванн «Боярышник». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте СКР.

Сообщается, что в ближайшее время обвинения будут предъявлены еще шестерым подозреваемым. 

«В настоящее время по делу задержано 22 человека. В отношении 7 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, в отношении которой выделено отдельное производство, находится под подпиской о невыезде.

По данным на 28 декабря в результате отравления «Боярышником» пострадали 123 человека, из них скончались 77 человек. В настоящее время в больницах находится 11 пострадавших.

«Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы, проведение которых до настоящего времени не завершено. По результатам всего комплекса исследований, в том числе гистологических и химических, будет установлена причина смерти каждого пострадавшего», — заверили в СКР.

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