СКР предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении «Боярышником»

Представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что шестнадцати лицам предъявлены обвинения по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Все они проходят фигурантами по уголовному делу о гибели людей в Иркутске в связи с употреблением спиртосодержащего средства для принятия ванн «Боярышник». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте СКР.

Сообщается, что в ближайшее время обвинения будут предъявлены еще шестерым подозреваемым.

«В настоящее время по делу задержано 22 человека. В отношении 7 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде», — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова, в отношении которой выделено отдельное производство, находится под подпиской о невыезде.

По данным на 28 декабря в результате отравления «Боярышником» пострадали 123 человека, из них скончались 77 человек. В настоящее время в больницах находится 11 пострадавших.

«Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы, проведение которых до настоящего времени не завершено. По результатам всего комплекса исследований, в том числе гистологических и химических, будет установлена причина смерти каждого пострадавшего», — заверили в СКР.