В ЦИК назвали выделенную на избирательную кампанию президента сумму

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев заявил, что на 2017 год в бюджете комиссии заложено 14,9 млрд рублей на проведение избирательной кампании президента. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В бюджете 2017 года выделено на проведение избирательной кампании президента 14,9 млрд рублей. Доступ к этим деньгам ЦИК получит после того, как выйдет на решение о дате и начале избирательной кампании президента России. То есть эти деньги мы до этого трогать не можем», — рассказал Булаев.

Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала ранее, что подготовка к выборам президента страны начнется после новогодних праздников, передает «Газета.ru».

Напомним, что избирать главу государства россияне будут 11 марта 2018 года.