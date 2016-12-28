Скворцова рассказала о революционном лекарстве от рака

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о новом отечественном препарате от рака, который уже показал «фантастический результат». Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».

«Идет вторая фаза (испытаний) первого отечественного препарата. Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом», — заявила Скворцова.

Она подчеркнула, что в «мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли».

«Пока он (препарат) носит название PD-1, потом, наверное, будет какое-то торговое наименование другое», — отметила Скворцова.

В июле 2016 года глава Минздрава РФ сообщила, что в 2016-2018 годах не менее 36 инновационных лекарств будут разработаны и внедрены в стране, напоминает ТАСС.

В настоящее время в России около 3 млн человек страдают онкологическими заболеваниями, а за последнее десятилетие число таких больных выросло на 18%, передает РИА Новости.