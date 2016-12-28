28 декабря 2016, 19:51
Charlie Hebdo выпустил карикатуры на катастрофу с участием Ту-154
Французское издание Charlie Hebdo опубликовало в своем новом выпуске карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море, которое произошло 25 декабря.
Изображения появились в твиттере издания.
На одном из них изображен падающий самолет. В его салоне находится артист, который протяжно поет «а». Рисунок содержит подпись: «Репертуар хоров армии расширяется».
На втором рисунке показан падающий Ту-154 с надписью: «Плохие новости... Путина там не было».
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