Началась расшифровка второго самописца Ту-154

Второй, параметрический самописец самолета Ту-154 Минобороны РФ находится в хорошем состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«"Черный ящик" доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка», — сообщил собеседник агентства.

Первый «черный ящик» — речевой самописец — ранее уже был доставлен в подмосковные Люберцы.

В СМИ даже попали последние переговоры экипажа разбившегося лайнера.

Ту-154 потерпел катастрофу 25 декабря, упав в Черное море вблизи Сочи. На борту лайнера, направлявшегося в Сирию, находились 92 человека, включая 64 артиста ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, журналистов и военнослужащих.

К настоящему времени найдены останки 18 людей, летевших тем рейсом.