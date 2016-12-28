28 декабря 2016, 15:38
СМИ узнали о сокращении оборонных расходов Великобритании
Правительство Великобритании планирует сократить расходы на вооруженные силы, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в минобороны.
Собеседник издания сообщил, что британской армии не хватает средств для покрытия расходных обязательств, и это обстоятельство выльется в большую экономию, чем предполагалось ранее.
Ранее правительство Великобритании собиралось увеличить финансирование в связи с возрастающими угрозами. В частности, глава минобороны Майкл Фэллон заявлял, что оборонный бюджет будет увеличен с 42 млрд до 48,6 млрд долларов.
Издание отмечает, что из-за падения курса фунта стерлингов по отношению к доллару заказанное вооружение американского производства будет стоить намного дороже, чем планировалось.
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