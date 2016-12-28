СМИ узнали о сокращении оборонных расходов Великобритании

Правительство Великобритании планирует сократить расходы на вооруженные силы, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в минобороны.

Собеседник издания сообщил, что британской армии не хватает средств для покрытия расходных обязательств, и это обстоятельство выльется в большую экономию, чем предполагалось ранее.

Ранее правительство Великобритании собиралось увеличить финансирование в связи с возрастающими угрозами. В частности, глава минобороны Майкл Фэллон заявлял, что оборонный бюджет будет увеличен с 42 млрд до 48,6 млрд долларов.

Издание отмечает, что из-за падения курса фунта стерлингов по отношению к доллару заказанное вооружение американского производства будет стоить намного дороже, чем планировалось.