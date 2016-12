Трамп призвал изменить отношение к Израилю

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна не должна относиться к Израилю «с таким пренебрежением и неуважением». Об этом он написал в своем твиттере.

«Мы не можем продолжать позволять обращаться с Израилем с подобным полным презрением и неуважением. США раньше были их отличным другом, но…» — написал Трамп.

Позднее он добавил, что в начале года произошла «ужасная иранская сделка».

«Оставайся сильным, Израиль, 20 января быстро приближается», — отметил Трамп.

Напомним, что Трамп критически относится к ядерной сделке с Ираном. И теперь он негативно воспринял голосование ООН за резолюцию, которая запрещает Израилю строить поселения на палестинских территориях.

Избранный президент предложил наложить вето на резолюцию Совбеза ООН, передает РИА Новости.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but.......