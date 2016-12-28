В Сети появилось видео исследования водолазами обломков Ту-154

Видеозапись с водолазами, работающими в Черном море с обломками потерпевшего крушение самолета Ту-154, опубликовал телеканал «360».

«Обследована акватория дна на предмет нахождения самолета при помощи гидролокаторов бокового обзора. Были выявлены места скопления обломков, которые после водолазного обследования подтвердили наше предположение о том, что самолет упал именно в этом месте», — заявил начальник поисково-спасательного подразделения Вячеслав Иващенко.

Ранее сообщалось, что из воды извлекли второй бортовой самописец авиасудна. Ожидается, что после всех необходимых исследований эксперты придут к выводам о причине авиакатастрофы.

Самолет Минобороны РФ упал в Черное море практически сразу после взлета. На его борту находилось 92 человека. Первые тела погибших уже доставлены в Москву. Там будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза.