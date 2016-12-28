В Кремле отказались комментировать идею о штрафах за пиратское скачивание

В администрации президента России не стали комментировать инициативу по введению штрафов за нелегальное скачивание контента в интернете, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Пока, насколько я понимаю, ничего конкретно не сформулировано, поэтому какие-либо комментарии не представляются возможными».

Ранее сегодня министр культуры Владимир Мединский подтвердил обсуждение с членами думских комитетов по культуре и СМИ ужесточения антипиратского законодательства.

Речь идет о возможности досудебной блокировки зеркал запрещенных сайтов и других мерах. «Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», — сообщил министр.