28 декабря 2016, 15:13
В Кремле отказались комментировать идею о штрафах за пиратское скачивание
В администрации президента России не стали комментировать инициативу по введению штрафов за нелегальное скачивание контента в интернете, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Пока, насколько я понимаю, ничего конкретно не сформулировано, поэтому какие-либо комментарии не представляются возможными».
Ранее сегодня министр культуры Владимир Мединский подтвердил обсуждение с членами думских комитетов по культуре и СМИ ужесточения антипиратского законодательства.
Речь идет о возможности досудебной блокировки зеркал запрещенных сайтов и других мерах. «Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», — сообщил министр.
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