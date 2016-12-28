Полиция будет задерживать пьяных только после их отрезвления

Министерство внутренних дел Российской Федерации согласилось с требованием Конституционного суда (КС) РФ ограничить срок задержания лиц в состоянии опьянения 48 часами, но с одним условием. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, срок административного задержания будет исчисляться с момента вытрезвления. В законопроекте также отмечается, что составлять протокол об административном правонарушении на задержанного можно только после того, как он протрезвеет.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что ограничение свободы лиц в состоянии алкогольного опьянения более чем на 48 часов противоречит российской Конституции.

Ранее, в ноябре КС признал норму КоАП, которая позволяет задерживать пьяных более чем на 48 часов, несоответствующей основному закону страны. Данную норму КоАП оспорил житель Москвы Евгений Сизиков, который в марте 2013 года был задержан в нетрезвом состоянии и пробыл в отделении полиции более 48 часов.