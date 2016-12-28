В Дамаске подверглось обстрелу посольство РФ

В Дамаске российское посольство в Сирии подверглось обстрелу. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Два обстрела произошли с небольшой разницей во времени — в 13:00 и 13:19 по московскому времени.

О пострадавших при инциденте ничего не сообщается.

«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории», — рассказали в МИД.

«Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита"», — отметили дипломаты.