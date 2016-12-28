Евро упал ниже 63 рублей впервые за полтора года

В ходе торгов на Московской бирже евро впервые с июля 2015 года торгуется ниже 63 рублей.

К 16:50 мск евро стоил в среднем 62,98 рубля, за доллар давали 61 рубль.

По отношению к закрытию предыдущего дня евро потерял 46 копеек, доллар — 7 копеек.

Снижение курса европейской валюты происходит на фоне небольшого роста нефтяных котировок — Brent к 16:55 мск торговался на лондонской ICE по 56,23 доллара за баррель.