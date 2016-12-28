28 декабря 2016, 17:11
Евро упал ниже 63 рублей впервые за полтора года
В ходе торгов на Московской бирже евро впервые с июля 2015 года торгуется ниже 63 рублей.
К 16:50 мск евро стоил в среднем 62,98 рубля, за доллар давали 61 рубль.
По отношению к закрытию предыдущего дня евро потерял 46 копеек, доллар — 7 копеек.
Снижение курса европейской валюты происходит на фоне небольшого роста нефтяных котировок — Brent к 16:55 мск торговался на лондонской ICE по 56,23 доллара за баррель.
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