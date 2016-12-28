Путин предложил тост за Россию

Глава российского государства Владимир Путин принял участие в торжественном приеме в Кремле, посвященном встрече 2017 года. Он предпочел несколько изменить формат мероприятия и, прежде всего, поблагодарил собравшихся за напряженную работу в уходящем году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Только что мы с коллегами в узком составе провели совещание Совета Безопасности, говорили о том, что уходящий, 2016 год был сложнее с точки зрения решения экономических, социальных вопросов, чем 2015-й. Хотя бы взять только один, но, тем не менее, важный для нас параметр – стоимость цены на нефть: она была 40 долларов, она была 51 доллар, в этом году – 40. То есть принципиально хуже, а результат – на порядок лучше, чем в 2015-м. Можно с уверенностью сказать, что никто не в состоянии создать никаких проблем, которые мы не смогли бы с вами преодолеть», — заверил российский лидер.

Он подчеркнул, что эффективной работы удалось добиться благодаря слаженной работе представителей команды российской власти и всех граждан страны.

«Хочу вам предложить тост за Россию, за российский народ. Хочу пожелать всем нам и любимой нами стране, нашей Родине всего доброго в наступающем 2017 году», — завершил президент.