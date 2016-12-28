Источник назвал причиной крушения Ту-154 сочетание технического и человеческого факторов

Совокупность человеческого и технического факторов могла привести к авиакатастрофе самолета Минобороны России Ту-154, которая произошла в Черном море рано утром 25 декабря. Об этой версии рассказали в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, передает «Интерфакс».

«Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в совокупности это «потенциально могло спровоцировать катастрофу».

По словам источника, ведется работа по расшифровке данных с поднятых из воды бортовых самописцев Ту-154.

«Первые официальные результаты расшифровки "черных ящиков" могут быть обнародованы в течение ближайших суток», — отметил источник в оперативном штабе.

Самолет Минобороны, направлявшийся в Сирию, рухнул в море практически сразу после вылета из аэропорта Адлера. Все находившиеся на борту 92 человека погибли. Обломки авиасудна обнаружены примерно в полутора километрах от побережья Сочи.