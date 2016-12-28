МИД не увидел проблемы в полетах военных самолетов РФ с выключенными маяками

Поднятая НАТО проблема полетов российской боевой авиации с выключенными приемопередающими устройствами над Балтикой является надуманной и возникла по вине одного из членов альянса. Об этом, по информации агентства «Интерфакс», заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

«Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами [передатчики, с помощью которых диспетчеры любых стран могут идентифицировать самолет, - прим. ред.] Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию», — цитирует агентство слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Андрей Келин подчеркнул, что эта «проблема» решена в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Так, был определен конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и намечены точки, по которым должна летать военная авиация с включенными транспондерами.

«Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это — одна из стран — членов НАТО», — пояснил Келин.

Представители НАТО много раз выражали обеспокоенность тем, что российские боевые самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами. Конкретные предложения по обеспечению безопасности полетов над Балтийским морем российская сторона представила на заседании Совета Россия - НАТО 13 июля в Брюсселе. Однако, как заявляли в Москве, готовности к обсуждению этой темы страны НАТО не проявили.

В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил сотрудникам ведомства подготовить предложения по повышению безопасности полетов военной авиации в районе Балтийского моря. В частности, он предложил обязать экипажи ВКС включать транспондеры.