СМИ назвали причину смерти Кэрри Фишер

Американская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни после остановки сердца, передает TMZ.

Сообщается, что в больнице Фишер была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения, ее состояние не улучшалось.

Издание отмечает, что семья 60-летней актрисы обсуждала вариант отключения Фишер от аппарата, однако ее сердце остановилось.

Ранее сообщалось, что актриса скончалась из-за последствий сердечного приступа, после которого ее экстренно госпитализировали 24 декабря.