28 декабря 2016, 11:14
СМИ назвали причину смерти Кэрри Фишер
Американская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи Органы в киносаге «Звездные войны», ушла из жизни после остановки сердца, передает TMZ.
Сообщается, что в больнице Фишер была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения, ее состояние не улучшалось.
Издание отмечает, что семья 60-летней актрисы обсуждала вариант отключения Фишер от аппарата, однако ее сердце остановилось.
Ранее сообщалось, что актриса скончалась из-за последствий сердечного приступа, после которого ее экстренно госпитализировали 24 декабря.
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