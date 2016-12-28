В Шереметьево и Домодедово отменили более 30 рейсов

Утром 28 декабря в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово отменили более 30 рейсов, также стало известно о задержке около 15 рейсов. Об этом сообщается на сайте «Яндекс.Расписание».

«На 10:30 московского времени в аэропорту Домодедово задержано 12 рейсов, а отменены — десять. В Шереметьеве три рейса задерживаются, 23 — отменены», — говорится на сайте.

Аналогичных данных по московским аэропортам Внуково и Жуковский нет. О причинах задержек не сообщается.