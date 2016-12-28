Глава Минфина рассказал о причинах повышения цен на бензин в 2017 году

Повышение акцизов на бензин в 2016 году «не привело ни к каким повышениям цен на моторное топливо», сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По словам чиновника, повышение акцизов происходило на фоне снижения цен на нефть. «В следующем году мы на примерно такой же уровень повышаем акцизы, но видим, что сейчас идет тренд на повышение цен на нефть… Мы считаем, что возможно некоторое увеличение цен», — отметил Силуанов.

«Не думаю, что это будет существенное подорожание дизтоплива и бензина, но не исключаю, что, как и в этом году, так и в следующем некоторое удорожание произойдет», — добавил он.

Министр отметил, что средства, полученные от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо в 2017 году, пойдут на балансировку бюджета.