Состояние параметрического самописца Ту-154 специалисты оценили как хорошее

Старший инженер комиссии Минобороны Дмитрий Попов сообщил, что по результатам первичного осмотра второй бортовой самописец находится в хорошем состоянии. Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».

«Состояние по внешнему виду отличное. Немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Но у него ручки на месте — это первый признак того, что, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна сохраниться», — заявил Попов.

Он также сообщил, что самописец является параметрическим.

Информация об обнаружении второго черного ящика с потерпевшего крушения самолета Миноброны появилась 28 декабря.

Первый был найден накануне и отправлен в ЦНИИ Минобороны. Первичные данные его расшифровки помогли высказать предположение, что причиной трагедии стал человеческий фактор. Однако окончательные выводы эксперты смогут сделать только после обработки всей доступной информации.