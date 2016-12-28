В Google опровергли запрет сотрудникам ездить в Россию без разрешения

В российском представительстве Google не знают о распоряжениях этой американской корпорации по поводу запрета сотрудникам посещать Россию без разрешения. Об этом РБК сообщила директор по связям с общественностью российского Google Алла Забровская.

«Сотрудники как приезжали, так и приезжают в командировки в Россию», — сказала она, добавив, что речь идет обо всех сотрудниках — как ключевых, так и не ключевых.

В международном офисе Google Inc. пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее СМИ со ссылкой на сотрудника сообщали, что Google запретила своим неключевым американским сотрудникам ездить в Россию без специального разрешения. Это разрешение нужно получить в юридическим департаменте компании.