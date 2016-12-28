Сотрудников Google обязали отпрашиваться для поездок в Россию

Юридический департамент американской корпорации Google запретил своим неключевым сотрудникам приезжать в Россию без специального разрешения. К такому выводу пришло издание Firrma, ознакомившись с текстом письма главного евангелиста Google Джейми Касапа, разосланного российским организаторам одного из осенних IT-мероприятий.

«К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение (приехать на конференцию). Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента. Видимо, это связанно с некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность компании», – отмечается в письме.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на 438 млн рублей. Американская корпорация была признана виновной в нарушении закона о защите конкуренции, а именно — в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Также ФАС предписала Google устранить выявленные нарушения.