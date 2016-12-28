Юрий Грымов стал худруком столичного театра «Модернъ»

В столичном департаменте культуры сообщили, что художественным руководителем Московского драматического театра «Модернъ» назначен Юрий Грымов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте департамента.

Кандидатура Грымова была рекомендована Советом художественных руководителей московских театров и одобрена председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным.

Сам Грымов заявил, что предложение стать худруком драмтеатра для него было неожиданным.

«Я этот театр знаю хорошо. Та концепция оригинального театра с многоплановыми площадками является для меня очень интересной, это то, что мне близко. У этого театра есть свои традиции... Но понятно, что время берет свое и общаться со зрителем на языке эстетики 20-летней давности, наверное, уже не совсем правильно», — приводит пресс-служба департамента культуры слова режиссера.

Юрий Грымов — известный режиссер театра и кино.