Календарь калужских праздников пополнился новыми событиями

Национальные общественные объединения Калужской области выступили с инициативой проведения новых праздников памятных дат региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

В ходе заседания совета по координации деятельности национальных общественных объединений при губернаторе Калужской области было предложено дополнить календарь памятных дат региона «Днем мирного атома» в память о запуске в Обнинске первой АЭС в мире. Предлагается отмечать этот праздник 26 июня. А 1 декабря предлагается сделать «Днем маршала Победы Жукова».

Кроме того, министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин рассказал, что инициатива губернатора Анатолия Артамонова о присвоении дате 11 ноября статуса госпраздника «День российской государственности» была поддержана более 30 региональными общественными организациями, а также политическими партиями и казачеством ЦФО.

В свою очередь, руководитель администрации губернатора региона Алексей Никитенко заявил о готовности поддержать любые начинания по продолжению укрепления дружественных отношений между представителями разных народов. Он напомнил о 536-й годовщине победного окончания Великого стояния на реке Угре, празднование которой стало одним из значимых событий в области.

В ходе заседания прошло обсуждение культурно-образовательных проектов. В частности, об этнографическом парке-музее «Этномир» и о новом этапе развития еврейской общины региона.

В завершение прошло награждение победителей конкурса «Мы любим Россию», который был организован министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. Мероприятие было направлено на укрепление единства россиян и на развитие творческого потенциала жителей области.