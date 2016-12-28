Эксперты отвергли версию о неисправных закрылках как причине крушения Ту-154

Катастрофа Ту-154 в Сочи не могла произойти из-за несинхронной уборки закрылков. Такое мнение в беседе с РБК выразил заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. О том же «Аргументам и фактам» сообщил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Оба эксперта рассказали, что при рассогласовании работы закрылков система останавливает неисправный закрылок, и в работе остается только исправный.

По мнению Сытника, неправильно сработал экипаж, в результате чего самолет мог коснуться шасси грунта уже после взлета. Пилот обратил внимание, что на берегу была найдена стойка шасси самолета, которая весит больше тонны.

Заболотский, в свою очередь, сообщил, что катастрофа могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах Ту-154. Из-за этого, по его словам, пилоты не могли адекватно оценивать скорость лайнера.

«В такой ситуации после отрыва самолета от полосы показания скорости начнут расти быстрее, чем положено — фактическая скорость будет меньше приборной. В этом случае летчик начнет задирать нос самолета, переводя его в набор высоты», — отметил эксперт.

Ту-154 рухнул в море вблизи Сочи ранним утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, никто не выжил.