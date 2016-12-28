Россияне предпочли телевидению интернет

В 2016 году перед телевизором россияне стали проводить на семь минут меньше и на 18 минут больше - в интернете со смартфонов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проведенный консалтинговой компанией Deloitte опрос, посвященный медиапотреблению в России.

В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 16 до 46 лет.

За счет интереса к новостным сайтам, электронным книгам и видеоиграм спрос на медиауслуги в РФ за год вырос на 6%. Однако, согласно результатам опроса, выяснилось, что из года в год он постепенно снижается — в 2015 году он увеличился на 8%.

Интернетом пользуются 62% опрошенных, электронными книгами — 31%, и видеоиграми — 4%.

Deloitte отмечает, что рост использования произошел за счет старших возрастных групп и иассового распространения смартфонов. В то же время владельцы ноутбуков и стационарных компьютеров снизили время онлайн на 13 и 14 минут соответственно.

Наибольшая популярность отмечена у соцсети «ВКонтакте», количество ее пользователей увеличилось на 28%. Повысилась на 19% востребованность новостных сайтов, которым россияне доверяют больше, чем телевидению. Активность пользователей Instagram увеличилась на 5%, подписчики Facebook, напротив, снизили интерес к новостям в российских источниках.

В результате опроса выяснилось, что на 27% снизился интерес к печатным СМИ и на 16% - к печатным книгам. Также стало известно, что телевидение респонденты смотрят чаще всего в выходные и спонтанно. Только четверть участников опроса заранее планируют просмотр определенной передачи.

Половина опрошенных Deloitte покупает печатные СМИ, причем, только 30% из них делают это регулярно. 17% читают офлайн-издания, купленные друзьями или родственниками.

Негативное отношение к теле- и радиорекламе высказали многие участники опроса. Отрицательный индекс составили 16% и 17% респондентов соответственно. К рекламе в печати и на наружных носителях опрошенные относят более лояльно — 3% и 9% соответственно.

В результате опроса выяснилось, что уровень полезности рекламы снизился до 7% на телевидении, а в интернете — с 15% до 5%.