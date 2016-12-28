В Крыму согласовали назначение прокурора республики

Государственный совет Республики Крым согласовал назначение Олега Камшилова на пост прокурора республики. Об этом пишет «Интерфакс».

Его кандидатуру предложил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Ранее Камшилов был первым заместителем прокурора Москвы и курировал надзор за соблюдением федерального законодательства, а также взаимодействие со столичными органами власти.

Напомним, что исполняющим обязанности прокурора Крыма был Андрей Фомин после того, как экс-прокурор республики Наталья Поклонская была избрана в сентябре депутатом Госдумы России. Поклонская занимала свой пост с 2014 года, после воссоединения региона с Российской Федерацией.