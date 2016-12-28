Второй черный ящик Ту-154 подняли из Черного моря

Российские спасатели обнаружили и подняли на поверхность второй бортовой самописец потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», — говорится в сообщении.

Напомним, что первый черный ящик удалось поднять 27 декабря. Он был доставлен в Москву в ЦНИИ Минобороны. Первичные данные самописца помогли специалистам определиться с наиболее вероятной причиной авиакатастрофы Ту-154: человеческий фактор – ошибка пилота. Однако до тех пор, пока не будет собрана и проработана вся информация, эксперты не объявят окончательные выводы.

«Не вдаваясь в подробности, можно лишь сказать, что сокращение перечня причин крушения не означает уменьшения количества версий. Пока отрабатываются все версии: некачественный ремонт на заводе, не убравшиеся закрылки или проблемы в топливной системе, то есть возникшие технические неполадки на борту, ошибка экипажа, попадание птицы в двигатель, теракт и другие. Приоритетной пока нет», — заявил собеседник агентства.

Самолет Минобороны РФ рухнул в Черное море рано утром 25 декабря. Он направлялся в Сирию. На борту авиасудна находились 92 человека. Среди них были 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Обломки Ту-154 обнаружены в акватории Черного моря примерно в полутора километрах от сочинского побережья.