Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в госизмене

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко утверждает, что показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича дал показания один из депутатов Государственной думы.

Этот человек «давал показания о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину, решения Государственной думы об использовании Вооруженных сил России за рубежом» и так далее.

Луценко утверждает, что показания, позволяющие выстроить стратегию обвинения, уже получены. «Все идет по плану. И следствие и суд будут быстрыми и справедливыми», — заключил он.

Напомним, ранее адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича заявил, что его обвиняют в государственной измене.