28 декабря 2016, 17:31
У львовского ТЦ потребовали 190 тысяч долларов за прекращение звонков о минировании
Торговый центр «Роксолана» во Львове в декабре четырежды эвакуировался из-за анонимных сообщений о заложенной взрывчатке, говорится на сайте ТЦ.
Там сообщают, что неизвестный вымогает у собственников торгового центра 200 биткойнов (около 193 тысяч долларов) за прекращение сообщений о минировании здания.
Письмо шантажист прислал по электронной почте. «В противном случае кибертеррорист угрожает, что эвакуации будут продолжаться ежедневно до завершения новогодних праздников», — отмечается в сообщении.
Также в ТЦ заявили, что не стали вести переговоры с шантажистом и передали его письмо в полицию.
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