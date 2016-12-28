У львовского ТЦ потребовали 190 тысяч долларов за прекращение звонков о минировании

Торговый центр «Роксолана» во Львове в декабре четырежды эвакуировался из-за анонимных сообщений о заложенной взрывчатке, говорится на сайте ТЦ.

Там сообщают, что неизвестный вымогает у собственников торгового центра 200 биткойнов (около 193 тысяч долларов) за прекращение сообщений о минировании здания.

Письмо шантажист прислал по электронной почте. «В противном случае кибертеррорист угрожает, что эвакуации будут продолжаться ежедневно до завершения новогодних праздников», — отмечается в сообщении.

Также в ТЦ заявили, что не стали вести переговоры с шантажистом и передали его письмо в полицию.