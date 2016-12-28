Матвиенко признала встревоженность из-за снижения доходов населения

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко заявила, что Россия заканчивает год с «хорошими результатами». Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала главным достижением сохранение макроэкономической, макрофинансовой ситуации и социальной стабильности. Однако признала, что ее тревожит снижение доходов населения.

Матвиенко подчеркнула, что они напрямую зависят от уровня развития экономики, и выразила надежду, что бюджет 2017 года сохранит баланс развития и выполнит социальные обязательства перед россиянами.

Спикер СФ предложила ежемесячно подводить итоги реализации поручений президента РФ Владимира Путина. По ее мнению, реализация послания российского лидера Федеральному собранию является одним из главных направлений СФ.

«Предстоящий год не обещает быть легким. Задачи, поставленные главой государства, потребуют от нас максимальной концентрации усилий, предельно ответственной и профессиональной работы», — сказала Матвиенко.

Напомним, Росстат зафиксировал падение реальных доходов россиян на 5,9% в октябре нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что падение доходов россиян закончилось и в 2017 году ожидается их рост. По его мнению, российская экономика вышла из тяжелой ситуации.